الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية: اهتمام عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير

بورصة برلين السياحية
بورصة برلين السياحية الدولية بألمانيا

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن السياحة المصرية حققت نتائج مثمرة من خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2025، التي تعد أحد أهم وأكبر البورصات السياحية التي تُقام على مستوى العالم ويشارك فيها العديد من صناع القرار وممثلي القطاع السياحي الدولي.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في بورصة برلين

وأضاف أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية الهامة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات ووكلاء السياحة والسفر على مستوى العالم للحديث عن أبرز مستجدات القطاع السياحي في مصر وبحث سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المختلفة.

وفيما يتعلق بتنشيط السياحة الثقافية،  أكد إيهاب عبد العال، على الاهتمام العالمي الكبير بموعد الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، كما تم بحث تقديم حوافز تشجيعية لزيارة الآثار المصرية في الأقصر وأسوان خلال الموسم الصيفي وتقديم برامج تمزج بين السياحة الشاطئية والثقافية بأسعار تنافسية، كما تم استعراض برامج مميزة للسياحة النيلية من الأقصر إلى أسوان والاستمتاع بزيارة المعابد الفرعونية على طول الرحلة، بالإضافة إلى التعرف على التراث النوبي الأصيل.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأوضح أن تصميم الجناح المصري بالمعرض لاقى إعجاب الزائرين حيث يعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أن شاشات العرض به تُبرز الوجهات السياحية المختلفة بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة ومختلفة، كما أن الجناح هذا العام تميز بعدة أنشطة مهمة في مقدمتها تخصيص ركن للمتحف المصري الكبير والذي لاقي إهتماما كبيرا من زوار المعرض، بجانب عرض بعض أشكال الفلكلور المصري من أطعمة وبعض الفنون.
 

يذكر أن بورصة برلين السياحية عقدت هذا العام تحت عنوان «عالم السفر يعيش هنا»، في الفترة من 4 إلى 6 مارس، بمشاركة أكثر من 5800 عارض من أكثر من 170 دولة، مما يسلط الضوء على النمو الكبير في الصناعة، وديناميكيات السوق الجديدة وتقنيات السفر الناشئة ومستقبل السياحة المستدامة.

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