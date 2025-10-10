الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

دوري المحترفين، 3 مباريات في ختام الجولة الثامنة

دوري المحترفين
دوري المحترفين

 ىدوري المحترفين، تختتم مباريات الجولة الثامنة من دوري القسم الثاني أ مايسمي بدوري المحترفين اليوم الجمعة بإقامة 3 مواجهات.

ويلتقي في الثالثة والنصف اليوم الجمعة، لافيينا مع الاتصالات، وديروط مع الترسانة، وراية مع بروكسي في ختام الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين 

المنصورة ضد أسوان 1ـ0

بترول أسيوط ضد مالية كفر الزيات 2ـ0

أبو قير للأسمدة ضد القناة 1ـ0

طنطا ضد الداخلية 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد 0ـ0

الإنتاج الحربي ضد مسار 1ـ4

حكام مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري المحترفين 
 مباريات الجمعة 10 أكتوبر

- لافيينا × المصرية للاتصالات (3.30 – ملعب الأسيوطي): هشام القاضي (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الباسط وإسلام اللبيني(مساعدين) ’ عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا) ’ صبري صادق (مقيمًا للحكام) ’ منتصر الرملاوي (مراقبًا).

- راية × بروكسي (3.30 – ملعب الإسكندرية): محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا للساحة) ’ أحمد طارق موسى وعماد الشامي(مساعدين) ’ محمد عبد الحكيم (حكمًا رابعًا) ’ رمضان هنداوي (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا).

- الترسانة × ديروط (3.30 – ملعب حسن الشاذلي): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ سيد نافع وحسن رمضان(مساعدين) ’ أحمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ أحمد أبورحاب (مقيمًا للحكام) ’ نصر الله محمد (مراقبًا).

دوري المحترفين دوري القسم الثاني لافيينا الاتصالات ديروط الترسانة راية بروكسي

