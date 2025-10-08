دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات يومي الخميس والجمعة في الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين والتي تشهد 9 مواجهات بواقع 6 يوم الخميس و3 مباريات يوم الجمعة.

حكام مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين



جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:

مباريات الخميس 9 أكتوبر

- المنصورة × أسوان (3.30 – ملعب المنصورة): محمود منصور (حكمًا للساحة) ’ محمد الحاج وماجد مرسي (مساعدين) ’ محمد حسن الزل (حكمًا رابعًا) ’ رضا عبد العزيز (مقيمًا للحكام) ’ يوسف خليفة (مراقبًا).

- بترول أسيوط × مالية كفر الزيات (3.30 – ملعب بترول أسيوط): محمد عبد العواض (حكمًا للساحة) ’ أحمد رشدي ومحمد مهران (مساعدين) ’ أحمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ محمد خلف (مقيمًا للحكام) ’ حسن حلمي(مراقبًا).

- أبو قير للأسمدة × القناة (3.30 – ملعب أبو قير للأسمدة): السيد شعبان (حكمًا للساحة) ’ أحمد صلاح ومحمود النحاس (مساعدين) ’ محمد الجبالي (حكمًا رابعًا) ’ سمير شعبان (مقيمًا للحكام) ’ جمال السوداني(مراقبًا).

- بلدية المحلة × السكة الحديد (3.30 – ملعب بلدية المحلة): عبد الحكيم ناصر (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم وحسن فتحي (مساعدين) ’ منير يوسف (حكمًا رابعًا) ’ عادل ماهر (مقيمًا للحكام) ’ علاء نبيه (مراقبًا).

- الإنتاج الحربي × مسار (3.30 – ملعب السلام): إسلام أبو شنب (حكمًا للساحة) ’ أحمد زغلول وأحمد نبيه (مساعدين) ’ عبد الرحمن المليجي (حكمًا رابعًا) ’ مدحت عشم (مقيمًا للحكام) ’ سيد فراج (مراقبًا).

- طنطا × الداخلية (3.30 – ملعب طنطا): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات وعبد الغني عياد (مساعدين) ’ محمد رجب (حكمًا رابعًا) ’ شريف التباع (مقيمًا للحكام) ’ أيمن عبد القوي (مراقبًا).

مباريات الجمعة 10 أكتوبر

- لافيينا × المصرية للاتصالات (3.30 – ملعب الأسيوطي): هشام القاضي (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الباسط وإسلام اللبيني(مساعدين) ’ عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا) ’ صبري صادق (مقيمًا للحكام) ’ منتصر الرملاوي (مراقبًا).

- راية × بروكسي (3.30 – ملعب الإسكندرية): محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا للساحة) ’ أحمد طارق موسى وعماد الشامي(مساعدين) ’ محمد عبد الحكيم (حكمًا رابعًا) ’ رمضان هنداوي (مقيمًا للحكام) ’ عيد أحمد (مراقبًا).

- الترسانة × ديروط (3.30 – ملعب حسن الشاذلي): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ سيد نافع وحسن رمضان(مساعدين) ’ أحمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ أحمد أبورحاب (مقيمًا للحكام) ’ نصر الله محمد (مراقبًا).

