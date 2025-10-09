الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

قطع المياه
قطع المياه
أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ١٠ /٢٠٢٥. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة قد أرجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر ٣٠٠ مم على خطي قائمين قطر ٣٠٠مم و٢٠٠ مم أمام شارع فريد السباعي  والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية الخط الرابع. 

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

محافظة الجيزة الهرم وفيصل الصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي الشرب والصرف الصحى سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطع المياة

