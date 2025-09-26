محافظة الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد تزامنا مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة انتهت من إعداد دليل الهوية البصرية بالتعاون مع جامعة القاهرة وإطلاق الشعار الجديد الذي يعبر عن شخصيتها المميزة ويجسد مكانتها التاريخية والحضارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى تعميق مفهوم الانتماء الوطني لدى المواطنين وإبراز الهوية المتميزة لكل محافظة بما في ذلك تراثها وثقافتها وفنونها، وإضفاء نقلة جمالية في مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن الشعار الجديد يعكس الخلفية الحضارية العريقة للجيزة، ويبرز مقوماتها البيئية والتعليمية والثقافية حيث يضم تكوينه أهرامات الجيزة ونهر النيل وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير تخليدًا لذكرى افتتاحه كأيقونة للتنمية والتطوير على أرض المحافظة.

وأشار النجار إلى أن إطلاق الهوية البصرية للجيزة يأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ صورة عصرية وحضارية للمحافظات المصرية، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم الحركة السياحية من خلال إبراز المقومات الفريدة التي تتميز بها المحافظة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ستعمل على التوسع في تطبيق الهوية البصرية الجديدة عبر مختلف الوسائل الدعائية والإعلانية سواء في المؤسسات الحكومية أو المرافق الخدمية أو المشروعات التنموية، بما يعكس وحدة الشكل والرسالة التي تقدمها الجيزة لمواطنيها وزائريها.

كما وجّه النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، بالالتزام باستخدام الشعار الجديد في المكاتبات والمراسلات الرسمية واللافتات والمطبوعات وكافة وسائل العرض والإعلانات، مع التنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان التطبيق الفعّال والالتزام الكامل بالهوية البصرية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.