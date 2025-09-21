الرقابة المالية تشارك في معسكر قادة شباب بريكس بلس لتعزيز الوعي المالي

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس، الذي تستضيفه وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب محافظة الإسماعيلية، بمشاركة 45 شابًا من مختلف المحافظات منها بني سويف وشمال سيناء والمنوفية والشرقية والإسكندرية والسويس، في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.





تعد البريكس منظمة دولية وتضم عشرة دول، وتهدف المنظمة إلى تقوية التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة. وتكمن أهمية المنظمة في أن الدول الأعضاء يمثل عدد سكانها أكثر من 40% من سكان العالم، إضافة إلى دورها المتزايد في التجارة الدولية وتمويل مشروعات التنمية. وقد انضمت مصر رسميًا للبريكس في عام 2024، بما يعزز مكانتها الدولية ويفتح أمامها فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتمويلي.





وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة نموذج أندية شباب BRICS+ في المحافظات المصرية، وأهدافها رفع وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي والفكري، وتكوين قيادات شابة قادرة على فهم التحديات العالمية، وربط الشباب المصري برؤية الدولة في السياسة الخارجية والتنمية المستدامة.





وخلال جلسة نقاشية بعنوان "المؤسسات المالية لدول البريكس" ضمن أنشطة BRICS+ Youth Clubs، استعرض ممثلو الهيئة دورها الرقابي والتنظيمي على مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتخصيم.

وناقشت الجلسة كذلك دور المؤسسات المالية في تجمع البريكس، وأسباب إنشائها، وأهمية التعاون المالي بين دوله، إلى جانب التحديات والفرص التي يتيحها هذا التعاون أمام الاقتصاديات الناشئة، مع إبراز رؤية مصر في هذا الإطار.



وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية.

تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها الخاصة بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتمكينهم من فهم أوسع لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة، ويسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

