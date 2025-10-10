تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان

حقق المنتخب الدنماركي فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب البيلاروسي بسداسية نظيفة مساء الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

افتتح فيكتور فروهولت التسجيل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة الرابعة عشرة، قبل أن يضاعف راسموس هويلوند النتيجة في الدقيقة التاسعة عشرة.

وفي آخر لحظات الوقت الأصلي للشوط الأول سجل اللاعب ذاته هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وزتد باتريك دورجو غلة الدنماركيين بهدف سجله في الوقت الإضافي للشوط الأول، ثم أحرز أنديرس دريير هدفًا خامسًا في الدقيقة السادسة والستين، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويختتم مهرجان الأهداف بهدفٍ سجله في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وعززت سداسية الدنمارك صدارته للمجموعة بفارق الأهداف عن منتخب اسكتلندا.

اسكتلندا ضد اليونان

و في المجموعة ذاتها، قلب المنتخب الإسكتلندي تأخره أمام مستضيفه اليوناني إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الضيوف تقدموا أولًا عبر كونستانتينوس كوستاس تسيميكاس في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن يعود أصحاب الأرض بهدف التعادل بعد دقيقتين بتوقيع ريان كريستي.

ثم أضاف لويس فيرجسون الهدف الثاني للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة الثمانين، قبل أن يستفيد ليندون دايكس من خطأ فادح لحارس المرمى ويختتم الثلاثية الاسكتلندية بهدف ثالث في الوقت المحتسب بديلًا عن الضائع للمباراة.

