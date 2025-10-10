الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بينهم طفلان، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور واشتباه نزيف بالمخ، في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية، وتحديدًا أمام قرية شبرا النونة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

اسماء المصابين بالحادث 

​تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع. كشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 اشخاص مقيمين بطنطا بمحافظة الغربية، وهم: هيام محمد مصطفى الجزار (65 عامًا)، نجيب حامد السيد (72 عامًا)، رئيسة محمد مصطفى الجزار (83 عامًا)، طارق محمد مصطفى الجزار (62 عامًا)، والطفلان يونس زكي شلبي (5 سنوات) ومصطفى زكي شلبي (11 عامًا).

نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة متابعة ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي ايتاي البارود المركزى الاسكندرية نزيف بالمخ انقلاب السيارة شبرا النونة إيتاى البارود بطنطا الطريق الزراعي

الأكثر قراءة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من "الناتو"

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 من قارة إفريقيا حتى الآن

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

خليل الحية يكشف عن 6 نقاط رئيسة تم الاتفاق عليها مع إسرائيل بشأن غزة

مونديال الشباب، منتخب أمريكا يسحق إيطاليا بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شراء الملابس الجديدة في منام العزباء وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads