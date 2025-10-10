بينهم طفلان، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلان، بإصابات متفرقة تنوعت بين كسور واشتباه نزيف بالمخ، في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية، وتحديدًا أمام قرية شبرا النونة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

اسماء المصابين بالحادث

​تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع. كشفت المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 اشخاص مقيمين بطنطا بمحافظة الغربية، وهم: هيام محمد مصطفى الجزار (65 عامًا)، نجيب حامد السيد (72 عامًا)، رئيسة محمد مصطفى الجزار (83 عامًا)، طارق محمد مصطفى الجزار (62 عامًا)، والطفلان يونس زكي شلبي (5 سنوات) ومصطفى زكي شلبي (11 عامًا).

نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة متابعة ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.