اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة

نعى اتحاد كتاب مصر ببالغ الأسى والحزن الدكتور عمرو دوارة، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وتقدم الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، بخالص العزاء في رحيل الدكتور دوارة.

وأشار إلى أن ما تركه الدكتور عمرو دوارة من "إرث موسوعي خالد وطيب عن تاريخ المسرح المصري" يعد عزاءً ومصدر سلوى للجميع.

واختُتم النعي بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة: "اللهم تغمده برحمتك وعفوك وأسكنه فسيح جناتك".

مسيرة الدكتور عمرو دوارة

أخرج الدكتور عمرو دوارة خمسة وستين عرضا نصفهم تقريبا بفرق مسارح الدولة، بإلإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع أستاذه كرم مطاوع بفرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها فقد قدمها مع مختلف تجمعات الهواة، وهو أيضا ناقد متميز كتب أكثر من ألف مقال ودراسة نقدية، كما صدر له أكثر من خمسة وثلاثين كتابا، وأسس دوارة بعض الفرق المسرحية المهمة، وله عدة مبادرات هامة من بينها الدعوة إلى ضرورة الاحتفال بذكرى مرور مئة وخمسين عاما على تأسيس المسرح المصري الحديث بفضل ريادة يعقوب صنوع عام 1870 وهي الدعوة التي تبنتها وزارة الثقافة بعد ذلك.

صدر لدوارة «موسوعة المسرح المصري المصورة»، وقام بإعداد وتوثيق موسوعة «سيدات المسرح المصري» التي تضم أسماء ألف وخمسمائة سيدة مسرح من بدايات المسرح المصري الحديث عام 1870، كما تتضمن السيرة الذاتية والمسيرة المسرحية لمئة وخمسين سيدة مسرح بمختلف المناهج والاتجاهات الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.