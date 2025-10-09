الخميس 09 أكتوبر 2025
خالد جلال ناعيا عمرو دوارة: فقدنا ناقدا ومؤرخا كبيرا للمسرح المصري

الدكتور عمرو دوارة
الدكتور عمرو دوارة

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الناقد والمؤرخ المسرحي الكبير المخرج الدكتور عمرو دوارة، الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، بعد أن ترك لنا إرثا عظيما للمسرح المصري. 

المخرج خالد جلال ينعي الدكتور عمرو دوارة

وقال جلال، إننا فقدنا مخرجا وناقدا ومؤرخا عظيما للمسرح المصري، قدم جهدا كبيرا طوال حياته فى توثيق تاريخ المسرح، وقدم أعمالا متميزة على مسارح الدولة، وساهم بإخلاص فى مساندة الموهوبين من الهواة فى مجال المسرح، رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

مسيرة الدكتور عمرو دوارة 

أخرج الدكتور عمرو دوارة  خمسة وستين عرضا نصفهم تقريبا بفرق مسارح الدولة، بإلإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع أستاذه كرم مطاوع بفرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها فقد قدمها مع مختلف تجمعات الهواة، وهو أيضا ناقد متميز كتب أكثر من ألف مقال ودراسة نقدية، كما صدر له أكثر من خمسة وثلاثين كتابا، وأسس دوارة بعض الفرق المسرحية المهمة، وله عدة مبادرات هامة من بينها الدعوة إلى ضرورة الاحتفال بذكرى مرور مئة وخمسين عاما على تأسيس المسرح المصري الحديث بفضل ريادة يعقوب صنوع عام 1870 وهي الدعوة التي تبنتها وزارة الثقافة بعد ذلك.

صدر لدوارة «موسوعة المسرح المصري المصورة»، وقام بإعداد وتوثيق موسوعة «سيدات المسرح المصري» التي تضم أسماء ألف وخمسمائة سيدة مسرح من بدايات المسرح المصري الحديث عام 1870، كما تتضمن السيرة الذاتية والمسيرة المسرحية لمئة وخمسين سيدة مسرح بمختلف المناهج والاتجاهات الفنية.

