وداعا "عمرو دوارة" حارس ذاكرة المسرح المصري

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، المؤرخ المسرحي والمخرج الكبير الدكتور عمرو دوارة، تاركا إرثا مسرحيا ضخما سواء في عالم الإخراج أو التوثيق المسرحي المتميز. 

من هو الدكتور عمرو دوارة 

ويعد الدكتور عمرو دوارة شخصية مسرحية استثنائية، فهو مسرحي متعدد المواهب، ومخرج متميز غزير الإنتاج أخرج خمسة وستين عرضا نصفهم تقريبا بفرق مسارح الدولة المختلفة (المسرح الحديث، الغد، الطليعة، الشباب، الغنائية الاستعراضية، أنغام الشباب، تحت 18).

 

بإلإضافة إلى عمله كمخرج منفذ مع القدير الراحل كرم مطاوع بفرقة المسرح القومي، أما النصف الثاني من العروض التي أخرجها فقد قدمها مع مختلف تجمعات الهواة (المسرح الإقليمي، المسرح المدرسي، الجامعي، العمالي، المراكز الثقافية الأجنبية). 

عالم النقد والتأريخ 

دوارة أيضا ناقد متميز كتب أكثر من ألف مقال ودراسة نقدية نشرت بكبرى الصحف والمجلات المحلية والعربية، كما صدر له أكثر من خمسة وثلاثين كتابا (بعضهم طبع ثلاث طبعات)، ونشرت بعض كتبه بكل من لبنان، والإمارات المتحدة (إمارة الشارقة) والمملكة الأردنية، والجزائر.

وأصدر دوارة «موسوعة المسرح المصري المصورة» التي تضم البيانات والمعلومات والصور الخاصة بأكثر من 7500 عرض مسرحي وكذلك أكثر من 2200 صوة نادرة للعروض والرواد المسرحيين منذ بدايات المسرح المصري الحديث. 

وأنجز موسوعة سيدات المسرح المصري، التي تتبّع فيها حضور المرأة على خشبة المسرح، وأدوارها في مختلف المدارس المسرحية، ليؤكد أن التأريخ المسرحي ليس سردًا للأحداث، بل إعادة قراءة للهوية الفنية.

 

