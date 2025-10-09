الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

علاء عبد الغني: فيريرا يحتاج للتعرف على إمكانيات لاعبي الزمالك

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا

أكد علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا يحتاج للتعرف على إمكانيات لاعبي الفريق الأبيض بشكل أفضل.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد ربيع لاعب مميز وإضافة قوية في خط الوسط وغياب محمد شحاتة أثر على الزمالك خلال المباريات الماضية".

وأضاف: "الزمالك أضاع فوزا سهلا في مباراة القمة وكان هناك أخطاء فنية خاصة في الشوط الثاني، ومن وجهة نظري كان يجب مشاركة عمرو ناصر بعد إصابة عُدي الدباغ".

 

واستأنف، اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايك المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

مباراة الزمالك وديكيداها

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاء عبدالغني فيريرا الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا

مواد متعلقة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيريرا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد العودة للتدريبات

الأكثر قراءة

محمود بنتايك يشكو الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

ويتكوف لـ رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ للقاهرة

عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الملابس الجديدة في منام العزباء وعلاقته بسماع أخبار سارة

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads