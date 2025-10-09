تضم 7 أحزاب، حزب الجيل يعلن قائمة "ائتلاف الوطن الحر" لخوض انتخابات مجلس النواب

أعلن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الدكتور ناجي الشهابي تشكيل قائمة انتخابية جديدة تحت اسم "ائتلاف الوطن الحر"، تضم سبعة أحزاب سياسية، وتستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منافسةً القائمة الوطنية.

وقال الدكتور حسن هجرس، إن التنافس مع القائمة الوطنية يمثل مطلبًا وطنيًا لضمان برلمان قوي وتوسيع مساحة الاختيار أمام الناخبين، مؤكدًا أن الهدف هو إفراز مؤسسة تشريعية تعكس التعددية السياسية والتمثيل الحقيقي للشعب.

تمكين الشباب وتنوع وطني واسع

وأوضح هجرس، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العلامة الكاملة” الذي يقدمه محمد الإشعابي، بقناة “الشمس” أن الحزب يسير وفق رؤية متكاملة لتمكين الشباب تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، قائلًا:“على مدار خمس سنوات، كنا نعد كوادر سياسية وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة الانتخابية بوعي وخبرة”.

وأشار إلى أن ائتلاف الوطن الحر يتميز بتنوع جغرافي وأيديولوجي، مع التزامه الكامل بالقواعد الدستورية والقانونية، بما في ذلك تخصيص 50% للمرأة، وضمان تمثيل الشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، والأقباط.

كوادر تجمع بين الخبرة والانتشار الشعبي

وكشف هجرس أن حزب الجيل يراهن على كوادر تجمع بين “الانتشار الشعبي والخبرة التشريعية”، موضحًا أن الاستعدادات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج عمل سياسي وتنظيمي متواصل منذ انتخابات 2020.

وأضاف أن الحزب يعيد الدفع بمعظم الكوادر السابقة بعد تأهيلها وتدريبها مجددًا، لتصبح أكثر جاهزية للعمل النيابي والخدمي والرقابي.

نموذج شبابي قيادي في الدقهلية

وسلّط هجرس الضوء على تجربة الحزب في محافظة الدقهلية، التي حصد فيها نحو 200 ألف صوت في انتخابات الشيوخ السابقة، مؤكدًا أن الأمانة هناك أصبحت نموذجًا للتنوع في الأعمار والخبرات والانتماءات الفكرية، حتى أن “الأحزاب الكبيرة باتت تشيد بتجربة حزب الجيل في المحافظة”.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن “الائتلاف الجديد يسعى لتقديم نموذج وطني يعبر عن روح مصر الجديدة، حيث تتكامل فيه الخبرة السياسية مع طاقة الشباب، من أجل برلمان يعكس صوت المواطن ويصون مصلحة الوطن”.

