الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: ندرس إقامة حكم مؤقت لغزة دون وجود حماس

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تبحث مع شركائها الدوليين إقامة نظام حكم مؤقت في قطاع غزة، على أن يضم ممثلين فلسطينيين دون مشاركة حركة حماس، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة للأزمة.

نزع السلاح شرط أساسي للسلام

وأكد ماكرون في تصريحات أدلى بها اليوم أن نزع سلاح حركة حماس خطوة لا بد منها لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الأمن لا يمكن أن يتحقق ما دامت الفصائل المسلحة خارج إطار الشرعية الفلسطينية.

دعوة لاحترام اتفاق وقف النار

ودعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن نجاح الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو إنهاء معاناة المدنيين وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والإنساني.

قوة دولية بالتعاون مع مصر والأردن

وكشف ماكرون أن فرنسا تدعم فكرة نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر والأردن، موضحًا أن هذه القوة ستكون مهمتها ضمان الأمن ومنع أي خروقات مستقبلية للاتفاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماكرون غزة حماس حكم غزة الرئيس الفرنسي سلاح حركة حماس مصر الأردن

مواد متعلقة

بعد إعلان التوصل لاتفاق لوقف الحرب، إسرائيل وحماس تستعدان لتنفيذ اتفاق غزة

السيسي يهنئ ترامب هاتفيا لنجاح جهوده في وقف الحرب بقطاع غزة

وزير جيش الاحتلال: أوعزت للجيش الرد بقوة على أي تهديد في غزة

قيادي في حماس: المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads