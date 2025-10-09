ماكرون: ندرس إقامة حكم مؤقت لغزة دون وجود حماس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تبحث مع شركائها الدوليين إقامة نظام حكم مؤقت في قطاع غزة، على أن يضم ممثلين فلسطينيين دون مشاركة حركة حماس، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية شاملة للأزمة.

نزع السلاح شرط أساسي للسلام

وأكد ماكرون في تصريحات أدلى بها اليوم أن نزع سلاح حركة حماس خطوة لا بد منها لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الأمن لا يمكن أن يتحقق ما دامت الفصائل المسلحة خارج إطار الشرعية الفلسطينية.

دعوة لاحترام اتفاق وقف النار

ودعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن نجاح الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو إنهاء معاناة المدنيين وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والإنساني.

قوة دولية بالتعاون مع مصر والأردن

وكشف ماكرون أن فرنسا تدعم فكرة نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر والأردن، موضحًا أن هذه القوة ستكون مهمتها ضمان الأمن ومنع أي خروقات مستقبلية للاتفاق.

