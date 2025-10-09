جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا حول مفاهيم الإدارة الحديثة

الخميس 09 أكتوبر 2025
في إطار جهود جامعة حلوان لتنمية مهارات القيادات والعاملين في مجالات الإدارة الفعّالة، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب دورة تدريبية متخصصة بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور وإشراف عام اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.

وقدمت الندوة الدكتورة ريهام عصام، المدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تناول البرنامج الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة الحديثة، موضحًا التحول نحو أساليب أكثر مرونة وشمولية تعتمد على التكنولوجيا والعمل الجماعي، كما تم توضيح الفرق بين المسؤولية والسلطة وأثرهما في تحسين الأداء المؤسسي.

وتطرّق التدريب إلى أهم مبادئ الإدارة الحديثة مثل: العمل الجماعي الفعّال، تقسيم المهام، الانضباط، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية.

كما شهدت الفعالية مناقشات جماعية ونموذجًا تطبيقيًا شارك فيه المتدربون، تناولوا من خلاله كيفية تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة في بيئات العمل المختلفة لتحقيق التطوير المؤسسي المستدام.

حيث تمثل الإدارة الحديثة منهجًا تشاركيًا يقوم على التعاون والثقة، ويهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل الأخطاء وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

 

وتم تنظيم الندوة تحت إشراف عام الأستاذ عبد الله الرصاص رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والأستاذ مدحت جابر مسئول التدريب، والأستاذة مي ممدوح بالإدارة والأستاذ عمرو الجندي.

 

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جامعة حلوان مجلس جامعة حلوان

