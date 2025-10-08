في إطار حرص جامعة حلوان على دعم المبادرات الوطنية، ورعاية التميز الطلابي في خدمة المجتمع، نظمت الجامعة احتفالية لتكريم أبنائها الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب الأعلى إنجازًا في المشروع القومي لمحو الأمية عن دورة يوليو ٢٠٢٥م، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان تكرم طلابها الفائزين في مسابقة «الطالب الأعلى إنجازًا» بالمشروع القومي لمحو الأمية – دورة يوليو ٢٠٢٥

أقيمت الاحتفالية بحضور كل من الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتورة منى أبو هشيمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وممثلي الكليات المشاركة في المشروع.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عن فخره بطلاب الجامعة لما يقدمونه من جهود وطنية حقيقية في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتُجسّد دور الجامعة الرائد في بناء الإنسان المصري وتنمية الوعي والمعرفة.

فيما أكد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن ما تحقق من إنجاز في مشاركة جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية هو نتاج عمل جماعي وجهد مخلص من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال التكامل بين الكليات والقطاعات المختلفة.

ووجَّه الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، خالص الشكر والتقدير للطلاب الفائزين، معربًا عن سعادته بإنجازاتهم المتميزة في كل دورة امتحانية، مؤكدًا أن كلية التربية كانت وستظل بيتًا للريادة والعطاء في مجال التعليم وخدمة المجتمع.

وخلال فعاليات التكريم، قام الدكتور وليد السروجي بتكريم الطلاب الفائزين من كلية التربية، وتسليمهم شهادات شكر وتقدير لمشاركتهم الفعالة في المشروع القومي لمحو الأمية، مشيدًا بجهودهم الوطنية في خدمة المجتمع، ومؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل نموذجًا مشرفًا للشباب الجامعي الواعي بدوره ومسؤوليته تجاه الوطن.

كما كُرِّم الطلاب الأعلى إنجازًا من كليتي الخدمة الاجتماعية والآداب، بحضور كل من: الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلام السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما تم تكريم الدكتورة ولاء محمد صلاح الدين محمد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، تقديرًا لجهودها المتميزة في النهوض بالمشروع ودعم تقدم الجامعة في ترتيب الجامعات الحكومية ضمن ملف إنجاز محو الأمية.

وقد حققت جامعة حلوان خلال دورة يوليو ٢٠٢٥ إنجازًا وطنيًا كبيرًا بمحو أمية أكثر من (٣٢٧٠) مواطنًا، بفضل الجهود المتواصلة لفريق عمل المشروع من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، وهم: الدكتور أحمد محسن والدكتورة عبير عبد الفتاح، والدكتورة سارة محروس، والدكتور عبد الرحمن آنسي.

