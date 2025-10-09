الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يهزم بتروجت وديا استعدادا لاستئناف الدوري

مباراة مودرن سبورت
مباراة مودرن سبورت وبتروجت الودية

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بتروجت بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن الاستعدادات خلال فترة التوقف.

أحرز هدفي مودرن سبورت الثنائي حسام حسن وأحمد يوسف.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت تعادل بالأمس وديًا أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 2/2، ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق وادي دجلة يوم 17 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

 

مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1

وكان فريق مودرن سبورت تعادل في آخر مباريات أمام فاركو 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة مودرن سبورت وفاركو في الدوري الممتاز 

وسيطر مودرن سبورت على الكرة خلال مجريات الشوط الأول ولكنه لم يستطع هز شباك فاركو الذي تراجع للخلف طوال الـ 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني سجل فاركو هدف التقدم عن طريق أحمد شعبان في الدقيقة 55، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة سجل مودرن سبورت هدف التعادل عن طريق هدف عكسي.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولي.

تشكيل فاركو ضد مودرن سبورت 

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع:  معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل، بابا سار.

خط الوسط: أحمد شعبان، ياسين الملاح، أحمد فؤاد

خط الهجوم: محمود فرحات، رامز مدحت،  محمد عز.

 

ترتيب مودرن سبورت وفاركو في الدوري 

ويمتلك فريق مودرن سبورت في جعبته 12 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر 3 وتعادل مثلهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مودرن مودرن سبورت بتروجت مباراة مودرن وبتروجت الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1 بالدقيقة الأخيرة (فيديو)

حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads