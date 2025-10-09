مودرن سبورت يهزم بتروجت وديا استعدادا لاستئناف الدوري

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بتروجت بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن الاستعدادات خلال فترة التوقف.

أحرز هدفي مودرن سبورت الثنائي حسام حسن وأحمد يوسف.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت تعادل بالأمس وديًا أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 2/2، ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق وادي دجلة يوم 17 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

مودرن سبورت يتعادل مع فاركو 1-1

وكان فريق مودرن سبورت تعادل في آخر مباريات أمام فاركو 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة مودرن سبورت وفاركو في الدوري الممتاز

وسيطر مودرن سبورت على الكرة خلال مجريات الشوط الأول ولكنه لم يستطع هز شباك فاركو الذي تراجع للخلف طوال الـ 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني سجل فاركو هدف التقدم عن طريق أحمد شعبان في الدقيقة 55، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة سجل مودرن سبورت هدف التعادل عن طريق هدف عكسي.

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

وجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولي.

تشكيل فاركو ضد مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل، بابا سار.

خط الوسط: أحمد شعبان، ياسين الملاح، أحمد فؤاد

خط الهجوم: محمود فرحات، رامز مدحت، محمد عز.

ترتيب مودرن سبورت وفاركو في الدوري

ويمتلك فريق مودرن سبورت في جعبته 12 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر 3 وتعادل مثلهم

