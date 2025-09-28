القمة 131 على صفيح ساخن.. الأهلي أمام تحدي الحفاظ على هيبته والزمالك يسعى للصدارة.. لعنة الإصابات والغيابات تضرب الأحمر.. وتريزيجيه الأعلى في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريقين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ستاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء غد الاثنين مباراة القمة رقم 131 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وتخصص الشبكة قناة ON Sports HD1 بث مباراة الأهلي والزمالك.

ترتيب الاهلي والزمالك في الدوري قبل القمة 131

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من خوض 8 مباريات بينما يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة من خوض 7 مباريات، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.

تذبذب الأهلي وأمل الزمالك

تخطف مواجهة الديربي بين الأهلي والزمالك الأنظار في الجولة التاسعة كونها الأولى بين الفريقين منذ فبراير الماضي بعد انسحاب الأهلي من لقاء الدور الثاني الموسم الماضي اعتراضًا على عدم تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك يوم 11 مارس.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه ومصالحة جماهيره رغم البداية المتذبذبة فيما يطمح الزمالك لتأكيد تفوقه ومواصلة مشواره للحفاظ علي الصدارة في مشواره نحو استعادة الدرع الغائب

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 على ملعب ستاد القاهرة.

ويدخل الأهلي اللقاء في أجواء صعبة بعدما عانى من تراجع النتائج وهو ما دفع إدارة النادي إلى إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو وتعيين عماد النحاس مساعده السابق، كمدرب مؤقت لقيادة الفريق في هذه المرحلة.

في المقابل يعيش الزمالك وضعًا أفضل على صعيد النتائج بالبطولة المحلي.

الأهلي ومواصلة الصحوة

يدخل الأهلي اللقاء ساعيًا لمصالحة جماهيره بعد بداية متعثرة هذا الموسم إذ فقد 9 نقاط في أول 7 جولات بالخسارة أمام بيراميدز والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي لكنه انتفض مؤخرًا بقيادة مدربه المؤقت عماد النحاس محققًا انتصارين متتاليين على سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود،ويأمل في مواصلة الصحوة بالفوز على الغريم التقليدي الزمالك.

الزمالك يسعى لتعزيز الصدارة

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا إلى تعزيز صدارة الدوري واستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الجونة.

ورغم البداية القوية للفريق الأبيض إلا أنه تعثر في بعض المباريات أمام فرق مثل المقاولون والجونة بالتعاد وهزيمة غير متوقعة أمام وادي دجلة.

لعن الإصابات تطارد الأهلي قبل القمة 313

ويواجه فريق الأهلي لعنة الإصابات قبل مواجهته المرتقبة امام الزمالك حيث سيطرت حالة من القلق على معسكر الفريق بسبب الإصابات التي ضربت بعض لاعبيه.

وتأكد غياب جراديشار مهاجم الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك غدا بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، حيث تلقى عماد النحاس مدرب الفريق تأكيدات طبية بعدم جاهزية اللاعب الطبية للمباراة.

وعاودت الإصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق بعد مشاركته بشكل تدريجي في التدريبات.

وخضع لفحص طبي كشف أنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وهي نفس الإصابة التي كان يُعالج منها ليتأكد غيابه عن القمة.

كما يغيب إمام عاشور بسبب وعكة صحية بينما تحوم الشكوك حول جاهزية أحمد مصطفى زيزو وسيكون قرار ضم أحمد زيزو للمعسكر بيد المدير الفني عماد النحاس بعدما شارك اللاعب في المران الرئيسي أمس بشكل كامل.

كما يغيب محمد شكري وكريم فؤاد

الاوراق الرابحة في الاهلي والزمالك

ويمتلك فريقا الأهلي والزمالك بعض الاوراق الرابحة خلال مواجهة الغد فالاهلي يعول على تألق محمود حسن "تريزيجيه" الذي سجل في آخر 3 مباريات متتالية وأصبح الورقة الأبرز في يد عماد النحاس.

ويستعيد الزمالك في القمة خدمات البرازيلي خوان ألفينا والمغربي محمود بنتايج بعد انتهاء فترة إيقافهما بجانب عودة المدافع محمود حمدي "الونش" مع احتمالية جاهزية الثنائي المصاب محمد شحاتة وأحمد ربيع.

ويعتمد فيريرا على تألق الفلسطيني عدي الدباغ، الذي سجل في آخر 3 مباريات متتالية، إضافة إلى سرعة ومهارة ألفينا في مركز الجناح الأيمن.

صافر اسبانية تدير القمة 313

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة قمة الأهلي والزمالك غد الإثنين، في الجولة التاسعة للدوري المحلي.

ويدير المباراة، حكم الساحة الإسباني سيزار سوتو جرادو، ويعاونه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو مورينو، بجانب الحكم الرابع أليخاندرو رويز، وخوسيه مونويرا حكمًا للفيديو، وماريو لوبيز مساعدًا له.

جاء ذلك بناء علي طلب الأهلي استقدام حكم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك في الدوري المصري على ستاد القاهرة.

من هو الإسباني سيزار سوتو جرادو؟

وأدار جرادو 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم أبرزها بين أتلتيكو مدريد وإلتشي بجانب إدارته من قبل، نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو.

كما أدار جرادو مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا في مرحلة التصفيات هذا الموسم، وسبق له إدارة بعض المباريات المهمة في الليجا مثل برشلونة ضد إسبانيول، وريال مدريد مع إلتشي.

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثامن.

التاريخ ينحاز إلى الأهلي

ينحاز التاريخ الي كفة الأهلي إذ جمعت الفريقين 130 مواجهة في الدوري حتى الآن فاز المارد الأحمر في 59 منها مقابل 30 انتصارًا للفريق الأبيض بينما انتهت 41 مباراة بالتعادل.

وعلى مستوى القيمة التسويقية، يتفوق الأهلي إذ تبلغ قيمة لاعبيه وفق موقع "ترانسفير ماركت" نحو 38 مليون يورو، مقابل 15.45 مليون يورو لقائمة الزمالك.

ويتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة الأعلى قيمة بين لاعبي الفريقين بـ 5 ملايين يورو يليه إمام عاشور بـ 4 ملايين يورو، ثم أحمد مصطفى "زيزو" بـ3.50 ملايين يورو، فيما يأتي أليو ديانج وأشرف بن شرقي بقيمة 3 ملايين يورو لكل منهما.

أما في الزمالك، فيعد خوان ألفينا الوافد الجديد الأغلى من حيث القيمة التسويقية بـ1.50 مليون يورو، يليه الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ ونبيل عماد "دونجا 1.20 مليون يورو لكل لاعب.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- بيراميدز 14 نقطة

4- وادي دجلة 14 نقطة

5- بتروجيت 14 نقطة

6- إنبي 13 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

8- الأهلي 12 نقطة

9- زد 12 نقطة

10- حرس الحدود 11 نقطة

11- مودرن سبورت 11 نقطة

12- سموحة 10 نقاط

13- غزل المحلة 9 نقاط

14- الجيش 9 نقاط

15- البنك الأهلي 8 نقاط

16- الجونة 8 نقاط

17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

18- المقاولون العرب 5 نقاط

19- الاتحاد 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.