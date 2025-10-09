الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للنداء البحثي الرابع لبرنامج العلوم الأساسية، والذي يهدف إلى تحفيز البحث العلمي، وبناء مجموعات بحثية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة البحث العلمي وأثره في مصر.

ويتضمن النداء الرابع تمويل أفضل المقترحات البحثية بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد.

مجالات النداء البحثي الرابع للعلوم الإنسانية

وجاءت المجالات المطلوبة لتقديم مقترحات بحثية في النداء الرابع للعلوم الإنسانية كالتالي:

  • الرياضيات
  • الكيمياء
  • الفيزياء
  • الجيولوجيا

على ألا تقل مدة البحث عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، حيث يتم تحكيم المقترحات الفنية المقدمة للهيئة على أساس تنافسي بواسطة محكمين متخصصين في المجالات العلمية المختلفة، طبقًا لقواعد الهيئة.
ويعد هذا النداء فرصة مهمة لدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تنفيذ بحوث نوعية في مجالات العلوم الأساسية، تسهم في رفع كفاءة المنظومة البحثية وتعزز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في النداء الرابع

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ان تقديم المقترحات البحثية يبدأ من أمس الأربعاء 8 أكتوبر ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرت يوم 17 نوفمبر 2025.

ويمكن التقديم من هنــــــــــــــا


 

