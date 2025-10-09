مصر تشارك بمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة بدولة بكينيا

الخميس 09 أكتوبر 2025
 شارك اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان ورئيس المكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة نيابة عن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة بدولة بكينيا.

جاء ذلك خلال حفل تنصيب أقيم بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته ١٤ بدولة كينيا، وذلك بحضور العديد من وزراء التعاونيات الأفارقة وكبار قادة التعاونيات في العالم وعلى رأسهم رئيس الحلف التعاوني الدولي ورئيس الحلف التعاوني الأفريقي وفود كبيرة من مختلف الدول الأفريقية.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن "القاهرة الجديدة – الشروق – بدر - حدائق العاصمة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن، والذي تم التأكيد خلاله على العديد من النقاط مشيرًا إلى أن هذا يلقي بالمسئولية على فريق العمل بأكمله ومسئولية رئيس الجهاز كل في مدينته.

وقال الوزير إن جولة اليوم تأتي لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمحاور وهذا لا يقل أهمية عن أي مشروع يتم تنفيذه بالمدن وهي مسئولية رئيس جهاز كل مدينة، حيث إنه لابد من دفع الأعمال في كافة المشروعات والتأكيد على خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة وأعمال الإنارة بكافة المدن، مشددًا على ضرورة إعادة الشيء إلى أصله عند إجراء أي عملية من عمليات الصيانة بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة.

