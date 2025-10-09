بيع وتخصيص وحدات تجارية وخدمية في مزاد علني بالعاشر من رمضان

عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، جلسة مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزايدات، لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية.

وتضمَّن الطرح عدد (٣٠) محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة، وصيدلية واحدة بمساحات تتراوح من ١٤م² إلى ٣١م² بالأسواق المنفذة على امتداد الموقف الإقليمي بمركز المدينة – المرحلة الثالثة، حيث تم تخصيصها بنظام مقابل الانتفاع لمدة سبع سنوات بقيمة إجمالية بلغت ١٧١,١٥٤,٠١٠ جنيهات.

ومبنى كافتيريا بمساحة تُقدَّر بـ ٧٧م² تقريبًا، ومكتب لتصوير المستندات بمساحة نحو ١٨م² بالمجاورة ١٣ بالمدينة، تم تخصيصهما بنظام مقابل الانتفاع لمدة سبع سنوات بقيمة إجمالية بلغت ٤,٦٩٩,٨٥٩ جنيهًا.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزايدة تعكس إقبال المستثمرين وثقتهم في مناخ الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان، بما يعزّز من مكانة المدينة كأحد أهم المدن الصناعية والخدمية الجديدة.

