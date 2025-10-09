الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بيع وتخصيص وحدات تجارية وخدمية في مزاد علني بالعاشر من رمضان

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

عقد  جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، جلسة مزاد علني بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وأعضاء لجنة المزايدات، لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية.

وتضمَّن الطرح عدد (٣٠) محلًّا تجاريًّا بأنشطة متنوعة، وصيدلية واحدة بمساحات تتراوح من ١٤م² إلى ٣١م² بالأسواق المنفذة على امتداد الموقف الإقليمي بمركز المدينة – المرحلة الثالثة، حيث تم تخصيصها بنظام مقابل الانتفاع لمدة سبع سنوات بقيمة إجمالية بلغت ١٧١,١٥٤,٠١٠ جنيهات.

ومبنى كافتيريا بمساحة تُقدَّر بـ ٧٧م² تقريبًا، ومكتب لتصوير المستندات بمساحة نحو ١٨م² بالمجاورة ١٣ بالمدينة، تم تخصيصهما بنظام مقابل الانتفاع لمدة سبع سنوات بقيمة إجمالية بلغت ٤,٦٩٩,٨٥٩ جنيهًا.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن نتائج المزايدة تعكس إقبال المستثمرين وثقتهم في مناخ الاستثمار بمدينة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لتنشيط الحركة التجارية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان، بما يعزّز من مكانة المدينة كأحد أهم المدن الصناعية والخدمية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى مدينة غزة

فندق كوزموبوليتان، شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا (فيديو)

طرق مختلفة ورمضان "مبتكر" كعادته، كيف احتفى نجوم الفن بتأهل مصر إلى كأس العالم (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر توجيهات لجميع القوات بالاستعداد لأي سيناريو في غزة

نحتاج إلى حصان حتى نلحق به، رئيس "يويفا" يتغزل في كريستيانو رونالدو

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads