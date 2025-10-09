الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط سائق شركة نقل ذكي بتهمة ارتكاب أفعال خادشة للحياء لطالبة بالنزهة

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بأفعال خادشة للحياء لطالبة أثناء استقلالها السيارة صحبته بمنطقة النزهة.

سائق يتحرش بطالبة بالنزهة 

تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (طالبة- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بأفعال خادشة للحياء حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

