حزب العدل: اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل في مستقبل المنطقة

رحب حزب العدل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أُعلن من مدينة شرم الشيخ برعاية مصرية – قطرية – أمريكية، ووفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن الاتفاق «لحظة فارقة في تاريخ المنطقة».

أهمية اتفاق شرم الشيخ

وقال الحزب في بيان رسمي: إن هذا الاتفاق لا يُنهي فقط نزيف الدماء بعد عامين من المعاناة، بل يُعيد الأمل في مستقبلٍ تسوده العدالة والاستقرار، ويضع إرادة الشعوب في مقدمة مسار السلام.

وأكد حزب العدل أن الدور المصري في تحقيق الاتفاق يجسد مكانة مصر الثابتة كداعم أساسي للسلام العادل والشامل في المنطقة، وسند حقيقي للشعب الفلسطيني في سعيه نحو الحرية والكرامة.

وأضاف البيان أن مصر أثبتت قدرتها على الثبات في موقفها الوطني الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه التاريخية، وأكدت مجددًا أنها «الأخت الكبرى القادرة على الصمود أمام كل الضغوط التي سعت إلى تصفية القضية الفلسطينية».

هل يمكن إقامة سلام دون دولة فلسطينية ؟

وشدّد الحزب على أن تحقيق السلام الحقيقي لن يكتمل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الدائم والاستقرار الإقليمي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن «السلام القائم على العدالة هو وحده الكفيل بترسيخ الاستقرار»، داعيًا جميع الأطراف إلى البناء على هذه اللحظة التاريخية لاستعادة الحقوق المشروعة ودعم جهود السلام الشامل في المنطقة.

