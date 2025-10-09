شيخ الأزهر: نحمد الله على نهاية الحرب في غزة ونثمن جهود السيسي وترامب لتحقيق السلام

نشر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منشورًا عبّر فيه عن حمده وشكره لله تعالى على ما تيسّر من جهودٍ أدّت إلى وقف العدوان على غزة، ووضع حدٍّ لمعاناة الأبرياء والمستضعفين الذين طالتهم آلة الحرب والدمار.

شيخ الأزهر يحمد الله على وقف نزيف الدم ويدعو لسلامٍ عادلٍ يعيد للفلسطينيين حقوقهم

وقال فضيلته: «إن الأزهر الشريف يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرًا على أن هيَّأ الأسباب لوضع نهاية لقتل الضعفاء والمستضعفين في غزة، ليُحيِّي بكل التقدير والاعتزاز الجهود التي بُذلت لوقف هذا العدوان».

شيخ الأزهر يشيد بجهود مفاوضات اتفاق وقف العدوان على غزة

وأشاد الإمام الأكبر بالتحركات السياسية والدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مقدرًا عاليًا الجهود المخلصة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكذلك الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرق الوسطاء والمفاوضين، وكل من دعم هذه المبادرة الإنسانية المهمة.

كما ثمن شيخ الأزهر استجابة الفصائل الفلسطينية المفاوِضة، وإصرارها على التوصل إلى حلٍّ فوريٍّ يوقف العدوان ويُعيد الأمل في تحقيق السلام المنشود، داعيًا الله أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى على طريق استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وختم فضيلته بالدعاء أن يعمّ السلام شعوب المنطقة والعالم أجمع، وأن يعيش الفلسطينيون في حياةٍ مستقرةٍ كريمة تليق بتضحياتهم وصمودهم.

