اقتصاد

سعر الفضة يقفز لأعلى مستوياته منذ عقود متجاوزا 50 دولارا للأونصة

ارتفع سعر الفضة الفوري إلى أعلى مستوى له منذ عقود، في ظل تزايد اللجوء إلى الأمان في المعادن النفيسة، وهو ما قوبل بشح الإمدادات في السوق.

ارتفاع سعر الفضة لأعلى مستوياته

صعد سعر المعدن الأبيض 2.3% متجاوزًا مستوى 50 دولارًا للأونصة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى في بيانات بلومبرج اليومية التي ترجع إلى عام 1993، متجاوزا ذروة 2011.

تواصل الفضة صعودها الذي رفع الأسعار بأكثر من 70% هذا العام، متجاوزا الارتفاع القياسي لسعر الذهب، ويأتي هذا في إطار بحث متزايد عن أصول الملاذ الآمن، مدفوع بمخاوف من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وارتفاع حاد في أسعار الأسهم، وتهديدات لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

الفضة تحقق قفزة قياسية تتجاوز 41% خلال 2025

وفي الوقت نفسه، ساهم النقص في الفضة المتاحة بسوق لندن الرئيسية في دعم الأسعار، ما دفع أيضًا تكلفة اقتراض المعدن إلى الارتفاع بشكل حاد.

