الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الفضة تحقق قفزة قياسية تتجاوز 41% خلال 2025

ايهاب واصف رئيس شعبة
ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع عام 2025، لتسجل قفزات قوية في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، مدفوعة بتزايد الطلب الصناعي على المعدن، إلى جانب تنامي الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل التوقعات المتواصلة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف الحرب التجارية.

 

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 (المعروفة بالفضة البندقية) ارتفع من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 72.50 جنيهًا حاليًا، أي بزيادة قدرها 21.3 جنيه تعادل نحو 41.6%.

وعلى المستوى العالمي، أوضح "واصف" أن سعر أونصة الفضة قفز من 30 دولارًا إلى 46 دولارًا خلال نفس الفترة، محققًا زيادة نسبتها 53.3%، وهو ما اعتبره "قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد".

 

أرجع رئيس شعبة المعادن الثمينة، هذا الصعود إلى الاستخدامات الصناعية المتنامية للفضة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة.

وأشار إلى أن الطلب الصناعي العالمي على الفضة بلغ في 2024 مستوى قياسيًا تجاوز 680 مليون أونصة، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال العام الجاري.

 

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الفضة استفادت من توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مع استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فضلًا عن ضعف الدولار في بعض الفترات، مما عزز من جاذبية المعادن الثمينة.

وأكد واصف أن "العرض العالمي للفضة لم يتمكن من مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب، في ظل التحديات التي تواجه عمليات التعدين والتكاليف البيئية"، وهو ما ساعد على تعميق موجة الارتفاع.

 

وأوضح واصف أن تحرك سعر الفضة في السوق المصري لا ينفصل عن التطورات العالمية، لكنه يتأثر أيضًا بعوامل محلية أبرزها تقلبات سعر الصرف، وتكاليف النقل والمصنعية، وكذلك زيادة الإقبال من جانب المستثمرين الأفراد على اقتناء الفضة باعتبارها أداة ادخارية بديلة بعد قفزات سعر الذهب قرب 5100 جنيه مما ساهم في اتجاه شرائح جديدة للفضة كبديل استثماري.

 

وحول التوقعات للمرحلة القادمة، رجّح واصف استمرار الضغوط الصعودية على أسعار الفضة في حال استمر الطلب الصناعي القوي وظلت الأسواق في حالة ترقب لسياسات الفائدة الأمريكية. مضيفًا: "إذا استمر هذا الوضع الضبابي للاقتصاد العالمي، قد نرى مستويات أعلى من الأسعار سواء على الصعيد العالمي وفي السوق المحلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الفضة الفضة إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads