اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

حريق مستشفى بالإسكندرية،
حريق مستشفى بالإسكندرية، فيتو

نشب، قبل قليل، حريق هائل في مستشفى راقوده  الخاصة، بمنطقة كرموز علي محور المحمودية بنطاق حي غرب الإسكندرية، وأتت النيران على أغلب أجزاء المستشفى، وسط أنباء عن وجود وفيات بين المرضى الذين كانوا داخل المستشفى. 

 

وتوجهت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، ويجاهد رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الي العقارات المجاورة. 

وتشهد المنطقة دخانا كثيفا بسبب حريق المستشفى ومحاولات السيطرة عليه والذي امتد إلى كافة أدوار المستشفى الثمانية، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بصحبة عدد من المسئولين. 

