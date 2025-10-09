الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال: سأصوت لصالح صفقة تعيد المحتجزين

وزير الخارجية الإسرائيلي،
وزير الخارجية الإسرائيلي، فيتو

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنه سيصوت خلال جلسة الحكومة اليوم، وللمرة الثالثة، لصالح صفقة تُعيد المحتجزين الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب، وجميعها مشمولة في خطة ترامب"، مشددًا على أن أحد أبرز هذه الأهداف يتمثل في "إنهاء حكم حماس في قطاع غزة".

ويأتي هذا التصريح في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وسط ترقب محلي ودولي لنتائج جلسة الحكومة الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس خطة ترامب حكم حماس في غزة إنهاء حكم حماس في غزة إسرائيل

مواد متعلقة

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

الإمارات: اتفاق شرم الشيخ خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

إحالة مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور والمتهمين بالتعدي عليه للمحاكمة الجنائية

حماس: اتفاق السلام ينص على وقف نهائي للحرب بغزة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 9-10-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads