وزير خارجية الاحتلال: سأصوت لصالح صفقة تعيد المحتجزين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنه سيصوت خلال جلسة الحكومة اليوم، وللمرة الثالثة، لصالح صفقة تُعيد المحتجزين الإسرائيليين، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد ساعر أن "إسرائيل لم تتنازل عن أي من أهداف الحرب، وجميعها مشمولة في خطة ترامب"، مشددًا على أن أحد أبرز هذه الأهداف يتمثل في "إنهاء حكم حماس في قطاع غزة".

ويأتي هذا التصريح في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وسط ترقب محلي ودولي لنتائج جلسة الحكومة الإسرائيلية.

