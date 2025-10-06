رسامة أول قس لرعاية ذوي الهمم بمجمع الكنائس المعمدانية

احتفل مجمع الكنائس المعمدانية الكتابية بمصر -أحد المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر - برسامة القس جرجس صادق أسعد قسًا لرعاية ذوي الهمم (الاحتياجات الخاصة) علي مستوي الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام المجمع بذوي الهمم وفي سابقة هي الأولى من نوعها.

وأقيم الاحتفال الحاشد بالكنيسة الانجيلية بأبوحنس بالمنيا، بحضور الدكتور القس بطرس فلتاؤوس رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر، والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجمع وعدد كبير من النواب والشخصيات العامة والرعاة والخدام من داخل وخارج المجمع وحشد كبير من شعب ابوحنس.

من المعروف ان القس جرجس صادق أسعد، مسؤول خدمة كبيرة لرعاية ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) علي مستوي الجمهورية، بدأت الخدمة منذ عام 2009 ونمت الخدمة وامتدت لتشمل 17 محافظة، حيث يستخدم الله القس جرجس صادق في رعاية ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) من كافة الجوانب الروحية والنفسية والمادية، ويحرص علي توفير إحتياجاتهم الخاصة بهم وبأسرهم.

ويرعي ما يقرب من ٢٠ ألف أسرة علي مستوي الجمهورية ويقود فريق عمل من أسوان الي الإسكندرية.

والقس جرجس صادق أسعد حاصل علي ليسانس الآداب علم نفس ، وبكالوريوس لاهوت، كما انه حاصل علي تدريبات متعددة في فن القيادة والإدارة، وأخري عن كيفيه التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويري القس جرجس صادق أسعد، انه يجد سعادته في خدمة ذوي الهمم، وان الله خصه بهذه الخدمة العظيمة منذ سنوات طويلة وان رسامته قسًا بمجمع الكنائس المعمدانية الكتابية بمصر لخدمة ذوي الهمم، تُعد سابقة هي الأولي بالمجامع التابعة للطائفة الانجيلية وان الدكتور القس بطرس فلتاؤوس رئيس المجمع من المشجعين والداعمين له علي مواصلة الخدمة.

وحضر الإحتفال الحاشد النائب علاء السبيعي والنائب سيد بريدعة والنائب الدكتور هاني عبد الشهيد والقس عماد بطرس رئيس مجمع الكنائس المسيحية بالمنيا والقس عيد كامل رئيس مجمع الكنائس الرسولية بالمنيا والقس هاني نجيب سكرتير مجمع الكنائس الرسولية والعمدة حسن محمود الدكر ورضا عزت المتحدث الإعلامي لكلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، وعدد كبير من ذوي الهمم وحشد من أهالي قرية ابوحنس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.