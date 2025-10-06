الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رسامة أول قس لرعاية ذوي الهمم بمجمع الكنائس المعمدانية

مجمع الكنائس المعمدانية
مجمع الكنائس المعمدانية

 احتفل مجمع الكنائس المعمدانية الكتابية بمصر -أحد المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر - برسامة القس جرجس صادق أسعد قسًا  لرعاية ذوي الهمم (الاحتياجات الخاصة) علي مستوي الجمهورية.

وجاء ذلك في إطار اهتمام المجمع بذوي الهمم وفي سابقة هي الأولى من نوعها. 

وأقيم الاحتفال الحاشد بالكنيسة الانجيلية بأبوحنس بالمنيا، بحضور الدكتور القس بطرس فلتاؤوس رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر، والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية بالمجمع وعدد كبير من النواب والشخصيات العامة والرعاة والخدام من داخل وخارج المجمع وحشد كبير من شعب ابوحنس.

من المعروف ان  القس جرجس صادق أسعد، مسؤول خدمة كبيرة  لرعاية ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) علي مستوي الجمهورية، بدأت الخدمة منذ عام 2009 ونمت الخدمة وامتدت لتشمل 17 محافظة، حيث يستخدم الله القس جرجس صادق في رعاية ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) من كافة الجوانب الروحية والنفسية والمادية، ويحرص علي توفير إحتياجاتهم الخاصة بهم وبأسرهم. 

ويرعي ما يقرب من ٢٠ ألف أسرة علي مستوي الجمهورية ويقود فريق عمل من أسوان الي الإسكندرية.

والقس جرجس صادق أسعد حاصل علي ليسانس الآداب  علم نفس ، وبكالوريوس لاهوت، كما انه حاصل علي تدريبات متعددة في فن القيادة والإدارة، وأخري عن كيفيه التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.  

ويري القس جرجس صادق أسعد، انه يجد سعادته في خدمة ذوي الهمم، وان الله خصه بهذه الخدمة العظيمة منذ سنوات طويلة وان رسامته قسًا بمجمع الكنائس المعمدانية الكتابية بمصر لخدمة ذوي الهمم، تُعد سابقة هي الأولي بالمجامع التابعة للطائفة الانجيلية وان الدكتور القس بطرس فلتاؤوس رئيس المجمع من المشجعين والداعمين له علي مواصلة الخدمة.

وحضر الإحتفال الحاشد النائب علاء السبيعي والنائب سيد بريدعة والنائب الدكتور هاني عبد الشهيد والقس عماد بطرس رئيس مجمع الكنائس المسيحية بالمنيا والقس عيد كامل رئيس مجمع الكنائس الرسولية بالمنيا والقس هاني نجيب سكرتير مجمع الكنائس الرسولية والعمدة حسن محمود الدكر ورضا عزت المتحدث الإعلامي لكلية لاهوت مجمع المثال المسيحي، وعدد كبير من ذوي الهمم وحشد من أهالي قرية ابوحنس. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذوي الهمم الكنائس المعمدانية المعمدانية مجمع الكنائس المعمدانية القس جرجس صادق

الأكثر قراءة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

مشادة أفشة مع النحاس وتغريم عمر كمال، وليد صلاح الدين يكشف الحقيقة لـ فيتو

أبرزهم سعفان والملا وشعراوي، ترشح وزراء سابقين في انتخابات النواب (خاص)

تروج للتحول الجنسي، ملياردير إماراتي يحذر من خطر منصة نتفليكس على الأطفال

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

إثيوبيا تخدع العالم، خبير سابق بلجنة سد النهضة: الفيضان مصطنع وأديس أبابا تتهرب من دفع التعويضات

الخطيب يزور حسن شحاتة في المستشفى (صور)

شديد الحرارة في هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى نصر أكتوبر، الشعراوي يوضح مواضع ذكر مصر بالقرآن الكريم (فيديو)

الإفتاء توضح بالأدلة مشروعية الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

لا ينكره إلا مخذول، علي جمعة يوجه رسالة قوية للمشككين في نصر أكتوبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads