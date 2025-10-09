وزير قطاع الأعمال: مشروعاتنا تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بالشركات التابعة للوزارة والواقعة في نطاق محافظة القليوبية، والمشروعات الجارية والتوسعات التي تنفذها في مجالات متعددة منها الصناعات الدوائية والمعدنية.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعظيم الاستفادة من بعض الأصول بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية ويخدم أبناء المحافظة.

التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المحافظات

ورحب المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة محافظ القليوبية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الحكومية وحرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المحافظات ومؤسسات الدولة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، انطلاقًا من دورها في دعم التنمية الشاملة.

وشدد على أن مشروعات الوزارة لا تستهدف الجانب الاقتصادي فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وخدمة المواطنين ورفع جودة الحياة، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل للأصول يمثل محورا رئيسيا في استراتيجية عمل الوزارة لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل استفادة وتحسين استثمار الموارد والإمكانات المتاحة لدى الشركات التابعة.

أهمية التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل في إطار رؤية متكاملة لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة، في مشروعات تنموية وخدمية لصالح المواطنين بما ينعكس بشكل مباشر وملموس على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة قطاع الأعمال العام والجهات المعنية من أجل تحويل هذه الأصول إلى مشروعات ذات قيمة مضافة، تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة القليوبية، في إطار حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة، ودفع مسيرة التنمية على مستوى المحافظة.

