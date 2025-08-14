حبس البلوجر البرنسيسة نوجا بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر البرنسيسة نوجا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء في محافظة الغربية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر البرنسيسة نوجا لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية.



القبض على اللوجر البرنسيسة نوجا لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء بالغربية

يأتى ذلك فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط البلوجر البرنسيسة نوجا "لها معلومات جنائية" (مقيمة بالغربية).

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

