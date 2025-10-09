محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين

قال الدكتور محمود مسلم، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الإعلان عن إنهاء الحرب على قطاع غزة التي جرت مفاوضاتها في شرم الشيخ، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت نتيجة جهود كبير يبذلها الوسطاء وعلى رأسهم مصر.

وأضاف «مسلم» في لقاء على قناة «الغد»: «منذ بداية المفاوضات سارت مصر على خطين متوازيين لإنهاء هذا الأمر، الأول يتمثل في التوافق بين الإسرائيليين ووفد حركة حماس، أما الخط الثاني فهو محاولة تقريب وجهات النظر بين حماس وباقي الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ونحن نرى جهدا مصريا كبيرا في هذه الأزمة، وتابعنا دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر، وحضور الاتفاق".

وأوضح «مسلم»، أن الوسيلة الوحيدة للضغط على إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم عزل المجتمع الدولي لإسرائيل إلا أنها مستمرة في حربها على قطاع غزة، وبالتالي فإن الرئيس ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة للضغط على نتنياهو، والعالم بأسره يعلم ذلك، ومن الإيجابيات الآن الاهتمام بالقضية الفلسطينية في هذا التوقيت تحديدا، بعدما انتهكت إسرائيل كل القوانين، والقيم الإنسانية في هذه الحرب.

وفد المفاوضات

وأشار إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضغوطه ومتابعته لحظيًّا لهذا الاتفاق وهذه المشاورات أمر جيد، مما دفع إلى إنهاء الحرب ومن ثم استعادة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف «مسلم»: «بالنسبة لمصر، فهي في قلب الأحداث منذ السابع من أكتوبر من العام ٢٠٢٣، وتتواصل مع كل العالم لكشف ما يرتكبه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة في التعامل مع حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع إسرائيل، التي خضنا ضدها حروبا طويلة وجولات تفاوض وصولا إلى معاهدة السلام، ومصر تؤمن بالسلام لكنها مستعدة دائما للحرب».

وتابع «مسلم»: «المفاوض المصري هو الأقدر والأجدر على معرفة العقلية الإسرائيلية وكيفية تفكيرها، وأيضا ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية، وبالتالي عند إتمام الاتفاق فمن الواجب توجيه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح خلال العامين الماضيين في التصدي لمخططات التهجير، ونقل نبض الفلسطينيين، وعلينا أن نتذكر موقف الإعلام الدولي في بداية الحرب ومقارنته بالوقت الحالي"، مشيدا بجهود الرئيس السيسي والمخابرات العامة المصرية في المفاوضات والاتصالات دفاعا عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني».

واختتم مسلم حديثه، قائلًا: «أفضل ما في خطة ترامب أنها تتحدث عن سلام شامل وعادل، كما أن حماس في هذه المرة أذكى من المرات السابقة، لاسيما عندما استجابت لمبادرة ترامب، وهناك تجاوب من حماس بدرجة كبيرة بشأن ملف تسليم السلاح إلى مصر أو السلطة الفلسطينية، والوضع الآن مختلف ففي البداية كانت إيران تساندها بقوة ومعها حزب الله وبعض الفصائل في العراق وسوريا والحوثيين والأمر الآن لم يعد كذلك، حيث إن خريطة المنطقة تغيرت ولم تعد في صالح حماس».

