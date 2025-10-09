الخميس 09 أكتوبر 2025
أول تعليق من أبو الغيط على التوصل لاتفاق حول المرحلة الأولى لخطة السلام‬⁩ بغزة

أحمد أبو الغيط، فيتو
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من ⁧‫خطة السلام‬⁩. 

وقال أبو الغيط فى تدوينة له على موقع إكس: "خبر جيد لأهلنا في ⁧‫غزة‬⁩ بعد عامين من سفك الدماء وحرق الأخضر واليابس.. الأمل يحدونا في أن تتكلل جهود الوسطاء بالنجاح لإتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سواء صفقة التبادلأو انسحاب القوات الإسرائيلية. 

وأعرب عن تطلعاته الي استمرار الجهود الحثيثة من جانب الوسطاء لكي يصمد الاتفاق ويتعزز لمصلحة الشعب الفلسطيني

واختتم قائلًا: “كل الشكر للوسطاء ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫قطر‬⁩ و⁧‫تركيا‬⁩ و⁧‫الولايات المتحدة‬⁩ علي جهودهم الخيرة”. 

