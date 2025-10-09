تفاصيل ضبط طالب يدير قنوات لتوفير أرقام وهمية لتفعيل واتس آب وتليجرام بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، بالصف الأول الثانوي، يدعى “م. ر.م” مقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، وذلك لقيامه بإدارة عدد من القنوات على تطبيق «تليجرام» تتيح للمشتركين فيها الحصول على أرقام هواتف محلية ودولية، تُستخدم في إنشاء وتفعيل حسابات مزيفة على تطبيق «واتس آب»، مع تزويد المستخدمين بأكواد التفعيل الخاصة بها.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يدير القنوات بنفسه، ويقوم بتوفير تلك الأرقام لزيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح من المتابعين بما يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات يصعب تتبع أصحابها الحقيقيين، وهو ما يمثل مخالفة للقانون وتنتهك قواعد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط الطالب والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إدارة القنوات، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها مستمرة في متابعة وملاحقة أي أنشطة إلكترونية مخالفة، خاصة تلك التي تستهدف استغلال التطبيقات الرقمية في أعمال تمس الأمن المعلوماتي أو تُستخدم في أغراض غير مشروعة.

