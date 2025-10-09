الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل ضبط طالب يدير قنوات لتوفير أرقام وهمية لتفعيل واتس آب وتليجرام بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على طالب يبلغ من العمر 16 عامًا، بالصف الأول الثانوي، يدعى “م. ر.م” مقيم بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، وذلك لقيامه بإدارة عدد من القنوات على تطبيق «تليجرام» تتيح للمشتركين فيها الحصول على أرقام هواتف محلية ودولية، تُستخدم في إنشاء وتفعيل حسابات مزيفة على تطبيق «واتس آب»، مع تزويد المستخدمين بأكواد التفعيل الخاصة بها. 

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم كان يدير القنوات بنفسه، ويقوم بتوفير تلك الأرقام لزيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح من المتابعين بما يتيح للمستخدمين إنشاء حسابات يصعب تتبع أصحابها الحقيقيين، وهو ما يمثل مخالفة للقانون وتنتهك قواعد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتم ضبط الطالب والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إدارة القنوات، وتم عرضه  على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.  

وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها مستمرة في متابعة وملاحقة أي أنشطة إلكترونية مخالفة، خاصة تلك التي تستهدف استغلال التطبيقات الرقمية في أعمال تمس الأمن المعلوماتي أو تُستخدم في أغراض غير مشروعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التطبيقات الرقمية الصف الاول الثانوي القاء القبض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تطبيقات التواصل الاجتماعي تطبيق واتس اب طبيق تليجرام صف الأول الثانوي محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

صدمة جديدة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهة ويلز بتصفيات المونديال

رئيس المركز القومي للمسرح ناعيا عمرو دوارة: نموذج فريد ومخلص للفن المصري

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ

شاب يطعن والدته وزوجها بسكين بسبب خلافات مالية في الغربية

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

الراتب يصل لـ 24 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذه التخصصات في لبنان

الأحد، فتح باب قبول طلبات راغبي حج القرعة لعام 2026

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقمًا قياسيًّا اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الخميس

4675 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-10-2025

سعر الدولار اليوم الخميس 9-10-2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

أدعية من الكتاب والسنة لطرد الهموم، حافظ عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads