تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

يشهد محيط مجمع محاكم المنصورة، مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، تعزيزات أمنية مكثفة، وذلك بالتزامن مع استمرار توافد المرشحين المحتملين وأنصارهم لتقديم أوراق الترشح.

وتواصلت منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات استقبال طلبات الترشح، وسط تنظيم أمني دقيق وإجراءات مُحكمة لتأمين محيط المحكمة وتسهيل عملية الدخول، وشُوهد المرشحون المحتملون يصطفون في طوابير وفق أولوية الحضور، لتقديم أوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات كلٌّ في دائرته الانتخابية.

وكان اليوم الأول قد شهد تدافعًا وزحامًا ملحوظًا أمام مقر مجمع المحاكم، وسط حضور كثيف من المرشحين المحتملين وأنصارهم، ما استدعى فرض طوق أمني وتنظيم الحركة داخل محيط المكان.

وقد بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، على أن يستمر باب التقديم حتى يوم الأربعاء المقبل، وفق الجدول الزمني المُعلن سلفًا من قبل الهيئة.

ووضع قانون مجلس النواب عددًا من الشروط والضوابط الخاصة بالترشح، منها تقديم المستندات القانونية المطلوبة، والالتزام بالشروط المتعلقة بالحصول على الرمز الانتخابي، فضلًا عن احترام آداب الدعاية الانتخابية.

وتنص المادة (12) من القانون على ضرورة تحديد المترشح للدائرة التي يترشح فيها، مع التأكيد على أنه لا يجوز الجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية ومقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

