أخبار مصر

السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء وليد عنتر، للتعزية فى وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته. 

ووجه الرئيس السيسي بإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد المساجد بمدينة الزقازيق والطريق الذي يربط بين القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار السريع التي تقع في نهايته.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن توجيهات الرئيس تأتي تكريما للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة والحافلة  التي خدم خلالها العالم الكبير، الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة.

