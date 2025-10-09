الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

السياحة تعلن عن خطوة جديدة لحماية المواطنين من سماسرة الحج

مناسك الحج
مناسك الحج
طالبت غرفة شركات السياحة، المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي بالتوجه مباشرة إلى الشركات المرخصة والحاصلة على تراخيص العمل بالحج والعمرة.

خطوات التأكد من تراخيص شركات السياحة العاملة بالحج

وأكدت الغرفة أن التعاقد مع شركات السياحة المرخصة يضمن للمواطنين الحصول على منظومة كاملة من الطيران والانتقالات المريحة والأماكن المجهزة للراحة ورعاية طبية متكاملة، وذلك بناء علي عقد قانوني يحمي حقوق المسافرين.

وطالبت الغرفة المواطنين بالدخول على فهرس غرفة شركات السياحة للتعرف على الشركات المرخص لها العمل بموسم الحج السياحي من هنا، وفي حالة وجود اسم الشركة فستكون حاصلة على تراخيص العمل بالحج.

وفي حالة عدم وجودها فهي غير حاصلة علي تراخيص العمل بالموسم، وفي حالة التعامل معها يكون المواطن قد عرض نفسه للمخاطر خاصة في ظل عدم وجود عقد قانوني يضمن حقوقه.

