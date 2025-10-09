الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مزايا الحساب الإسلامي في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن مزايا فتح الحساب الإسلامي. 

وقال مسئولو بنك مصر إن هناك عدة مزايا للحساب وهو كالتالي:

1- إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2- إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

3- سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4- إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات علي الحساب.

الحساب الإسلامي من بنك مصر

يأتي الحساب الإسلامي، عبارة عن حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب، حيث أن الهدف الأساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار، ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وإيداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن إجراء كافة معاملات العميل  البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

