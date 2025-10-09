الخميس 09 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة شيرين بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية

المطربة شيرين عبد
المطربة شيرين عبد الوهاب

قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمة المطربة  شيرين عبد الوهاب، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

إحالة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد أحالت المطربة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بتهمة سب وقذف مدير حساباتها الشخصية إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، قررت استدعاء المطربة شيرين عبد الوهاب، لمواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من مدير حساباتها الرسمية  في بلاغه ضدها الذي يتهمها فيه بالسب والتهديد إثر خلافات بينهما حول كلمات السر الخاصة بتلك الحسابات.

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

