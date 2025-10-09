رابط تحميل مناهج المواد الدراسية للمرحلة الثانوية

الخميس 09 أكتوبر 2025
ما زال يبحث عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن رابط تحميل المناهج الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط

وأكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

توجيهات وزير التربية والتعليم بتوفير كافة الخدمات التعليمية

وأشارت الوزارة إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية  المقدمة لأبنائنا الطلاب.

