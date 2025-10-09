يستهلها الحصري وختامها بصوت إعجازي، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الخميس عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة ٠٦:٠٠ صباحًا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الحديد - المجادلة - الحشر المدة: ٢٨ ق.

الساعة ٠٨:٥٤ صباحًا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الممتحنة - الصف - الجمعة – المنافقون المدة: ٢٩ ق.

الساعة ١٠:٠٠ صباحًا ما تيسر من سور الطلاق - التحريم - الملك - القلم المدة: ٢٨ ق.

الساعة ١٠:٤٣ صباحًا ما تيسر من سور الحاقة حتى آخر المزمل المدة: ٢٩ ق.

الساعة ١٣:٠٧ ظهرًا ما تيسر من سور المدثر حتى آخر النبأ المدة: ٢٧ ق.

الساعة ١٤:٢٧ عصرًا ما تيسر من سور النازعات حتى آخر الغاشية المدة: ٢٨ ق.

الساعة ١٦:٤٥ عصرًا ما تيسر من أول سورة الفجر حتى آخر سورة الناس المدة: ٢٧ ق.

الساعة ٢١:٣١ مساءً الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة المدة: ٢٩ ق.

الساعة ٠١:٠٠ بعد منتصف الليل الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة البقرة المدة: ٢٩ ق.

الساعة ٠٣:٠٠ فجرًا الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة البقرة المدة: ٢٩ ق.

الساعة ٠٣:٣٣ فجرًا ما تيسر من سورة البقرة المدة: ٣٠ ق.

ثم فقرة المصحف المرتل برواية ورش الساعة ١٩:٠٠ مساءً.

الشيخ محمود خليل الحصري من سورة البقرة الآيات (١٤٤ - ١٨٦) تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق المدة: ٣٠ ق.

الساعة ٢٠:٥٣ مساءً الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة البقرة الآيات (١٠٢ - ١٤٣)

تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق المدة: ٢٣ ق.

الختمة المرتلة الساعة ٠١:٥٣ بعد منتصف الليل

الشيخ علي حجاج السويسي

من الآية ٨٤ من سورة الزخرف حتى الآية ٢٠ من سورة الأحقاف

المدة: ٣٠ ق

تلاوات القرآن المجود ليوم الخميس

٠٨:٠٠ صباحًا

الشيخ مصطفى إسماعيل

ما تيسر من سورة آل عمران – ٣٠ ق

١٧:٤٨ (قرآن المغرب)

الشيخ أحمد أبو المعاطي

ما تيسر من سورة آل عمران – ٤٣ ق

٢٣:١٥ (قرآن السهرة)

الشيخ كامل يوسف البهتيمي

ما تيسر من سور القيامة – النازعات – الطارق – ٤٥ ق

٠٠:١٥ (بعد منتصف الليل)

الشيخ محمد بدر حسين

ما تيسر من سور الزمر – غافر – ٤٤ ق

٠٤:٠٧ (قرآن قبل الفجر)

الشيخ عبد العزيز علي فرج

📖 ما تيسر من سورة هود – ٣٠ ق

