الخميس 09 أكتوبر 2025
خارج الحدود

ترامب: إيران ستكون جزءا من عملية السلام الأوسع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إيران ستكون بالفعل جزءًا من عملية السلام الأوسع، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يمثل إنجازًا مهمًّا للشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن إيران كانت على بعد شهر أو شهرين من امتلاك سلاح نووي، مما كان سيجعل أي اتفاق مستحيلًا.

واشار إلى أن ما تم التوصل إليه يتجاوز غزة، ويشكل خطوة كبيرة نحو السلام في المنطقة، مشيدا بالدعم الدولي الكبير وتضافر جهود العالم كله من أجل التوصل إلى الاتفاق.

ووصف الرئيس الأمريكي الفترة الحالية مميزة، معتبرا أن ما تم التوصل إليه مفيد لإسرائيل والدول العربية والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه كان من الرائع المشاركة في إبرام هذه الصفقة.


أعلن ترامب، اليوم الخميس، أن وفدي حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

وختم قائلًا: "هذا يومٌ عظيمٌ للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!".

