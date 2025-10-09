الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل تنسحب إلى الخط الفاصل في غزة خلال 24 ساعة

دبابات إسرائيلية
دبابات إسرائيلية في غزة، فيتو

أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن إسرائيل ستنسحب نحو الخط الفاصل في قطاع غزة بعد تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم، متوقعًا أن تستغرق عملية الانسحاب أقل من 24 ساعة.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الحرب في غزة قد انتهت، متوقعًا أن يتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة حماس

ورجح المسؤول الأمريكي أن يتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء في موعد أقصاه الإثنين المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، أن وفدي حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبكة أي بي سي التلفزيونية مسؤول في البيت الأبيض إسرائيل الخط الفاصل في قطاع غزة قطاع غزة مجلس الوزراء الإسرائيلي الحرب في غزة

الأكثر قراءة

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

بعد الصراع على الكرسي، تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يبدأ اليوم خطة الانسحاب من غزة‎

ترامب: ربما أذهب لـ مصر الأحد المقبل لإتمام اتفاق غزة

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads