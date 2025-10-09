مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل تنسحب إلى الخط الفاصل في غزة خلال 24 ساعة

أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن إسرائيل ستنسحب نحو الخط الفاصل في قطاع غزة بعد تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم، متوقعًا أن تستغرق عملية الانسحاب أقل من 24 ساعة.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن الحرب في غزة قد انتهت، متوقعًا أن يتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة حماس

ورجح المسؤول الأمريكي أن يتم إطلاق سراح الرهائن الأحياء في موعد أقصاه الإثنين المقبل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، أن وفدي حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، وقعا على المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم"، مؤكدًا أن "جميع الأطراف ستعامل بإنصاف!"، حسب تعبيره.

