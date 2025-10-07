رئيس الوزراء: استقرار معدلات التضخم عند حدود 8% في 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات التضخم في مصر تواصل الانخفاض بشكل جيد، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يسهم في تحقيق الأرقام المستهدفة التي أعلنتها الحكومة سابقًا.

وأوضح مدبولي أن عام 2026 سيشهد استقرار معدل التضخم عند حدود 8%، في ضوء السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدولة لتحقيق الانضباط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.

تحسين مستوى المعيشة واستعادة الهوية الحضارية

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، إلى جانب الاهتمام بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن استعادة رونق الحضارة المصرية القديمة يظل هدفًا حضاريًا وثقافيًا تسعى إليه الدولة، عبر إحياء القاهرة التاريخية والمواقع الأثرية وإبراز عظمة الهوية المصرية في حاضرها ومستقبلها.

