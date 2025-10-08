محافظ الأقصر يتفقد مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي (صور)

حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على زيارة مجمع الأقصر الطبي لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في استجابة فورية سريعة للحادث الذي وقع قبل قليل على الطريق الصحراوي الغربي أمام نجع البركة بمركز ومدينة القرنة، بمحافظة الأقصر، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

حادث الصحراوي الغربي بالأقصر

ورافق محافظ الأقصر خلال الزيارة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقدا غرف المصابين مجمع الأقصر الطبي، ووجها بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على مدار الساعة، حيث يرقد المصابين ما بين مجمع الأقصر الطبي ومستشفى الكرنك الدولي.

كما وجه محافظ الأقصر، محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بصرف إعانات فورية وعاجلة لأسر المتوفين والمصابين في الحادث، مؤكدًا أن المحافظة تقف إلى جانب أسر الضحايا وتعمل على تقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الأليم.

