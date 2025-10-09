الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، جنون جديد لـ الطماطم وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 10 جنيهات إلى 24 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

  • تراوح سعر فاصوليا من 11 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 7 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 28 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 11 جنيها.
  3. تراوح سعر السبانخ من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 25 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

