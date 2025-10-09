الخميس 09 أكتوبر 2025
حوادث

أهم حاجة اللاب توب، اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف"

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أدلى 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وتنفيذ 4 عمليات بـمنطقة النزهة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة

وقال المتهمون إنهم يمارسون النشاط الإجرامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة وشراء المواد المخدرة التي يتعاطونها.


وأضاف المتهمون أنهم يختارون الشباب والفتيات الذين يحملون حقائب ظهر لاعتقادهم أن هذه الحقائب دائما تحتوي على أجهزة لاب توب وأدوات باهظة الثمن قائلين “أهم حاجة اللاب توب علشان غالي بنعرف نبيعه”.

سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.


وعثر بحوزتهما (مبلغ مالي "عملات أجنبية" الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع).


وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة النزهة مديرية أمن القاهرة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة قسم شرطة النزهة

هيئة البث العبرية: بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة