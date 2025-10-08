الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وتنفيذ 4 عمليات بـمنطقة النزهة.

سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (شخصين) بدائرة القسم لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.


وعثر بحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية" الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).


وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

