تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مقتل شاب بسلاح أبيض بمنشأة القناطر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في إحدى قرى منشأة القناطر.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الحادث، لتحديد توقيت الوفاة والإصابات التي أدت إليها.

مقتل شخص في إحدى قرى منشأة القناطر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شخص في إحدى قرى منشأة القناطر، فتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى "ج.م" تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص تم تحديد هويته، ما أسفر عن مقتله.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

