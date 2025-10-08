الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مقتل شاب بسلاح أبيض بمنشأة القناطر

قوات الأمن
قوات الأمن

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في إحدى قرى منشأة القناطر. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وطلبت تقرير الصفة التشريحية للوقوف على ملابسات الحادث، لتحديد توقيت الوفاة والإصابات التي أدت إليها. 

مقتل شخص في إحدى قرى منشأة القناطر

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل شخص في إحدى قرى منشأة القناطر، فتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى "ج.م" تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص تم تحديد هويته، ما أسفر عن مقتله.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة منشأة القناطر الجيزة

مواد متعلقة

في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads