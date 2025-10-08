صحة الدقهلية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في ميكنة مراكز السعار

شهد الدكتور حمودة الجزار وكيل صحة الدقهلية فعاليات اليوم العالمي للسعار الذي يوافق الثامن والعشرين من سبتمبر من كل عام، ضمن نهج «الصحة الواحدة» للقضاء على المرض بحلول 2030.

فعاليات اليوم العالمي للسعار

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى الدكتورة ريهام الهراس، مدير إدارة الأمراض المعدية، ومسؤولى العقر بالدقهلية، والتي نُظمت في إطار نهج “الصحة الواحدة” الذي تتبناه الدولة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030، من خلال التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز مفاهيم الوقاية وحماية الصحة العامة.

فوز محافظة الدقهلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في ميكنة مراكز العقر

وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن فوز محافظة الدقهلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في ميكنة مراكز العقر، حيث تم تكريم مركز الوقاية ضد مرض السعار بمستشفى ميت غمر المركزي لاختياره كأفضل مركز على مستوى الجمهورية من حيث البنية التحتية والالتزام بالاشتراطات الفنية، كما تم تكريم جميع مراكز الوقاية بالمحافظة لتحقيقها نسبة 100٪ في تسجيل الحالات المترددة عبر المنظومة المميكنة.

الحد من انتشار المرض وتطوير آليات الوقاية

كما ناقشت الفعالية تحديث الأدلة الإرشادية للوقاية من مرض السعار (أغسطس 2025) وخطة تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، دعمًا لجهود وزارة الصحة في الحد من انتشار المرض وتطوير آليات الوقاية والاكتشاف المبكر.

مكافحة مرض السعار لا تستهدف القضاء على الكلاب الحرة، بل القضاء على المرض ذاته

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن استراتيجية الدولة في مكافحة مرض السعار لا تستهدف القضاء على الكلاب الحرة، بل القضاء على المرض ذاته، من خلال تطبيق برامج متكاملة تشمل التطعيم، والتوعية، والتقصي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو مجتمع خالٍ من السعار بحلول عام 2030، في إطار مظلة “الصحة الواحدة”.

مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في تفعيل خطط الوقاية والتوعية

وفي ختام الفعالية، أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في تفعيل خطط الوقاية والتوعية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي حالات مشتبه بها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين وتقديم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية لهم في مختلف التخصصات وتوفير سبل الرعاية والحماية الصحية اللازمة لهم والتأكيد من سلامتهم من مختلف الأمراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.